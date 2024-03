Inter-Napoli, l'Analisi Ignorante: ora Zielinski può restare a Milano

Praticamente un passaggio di consegne 😭

Subito avvio vivace da parte di entrambe. Le squadre sembrano a velocità X2. Soprattutto se guardate dopo aver visto la Juve di Allegri.

Dopo la delusione di Champions, l' Inter è tornata nella confort zone della MAROTTA LEAGUE e si vede. Primi cinque minuti, almeno tre falli da ammonizione, ZERO cartellini

I nerazzurri tuttavia arrivano nella nostra area con la stessa facilità con cui io arrivo al frigorifero.

Meret deve superarsi con una doppia respinta su Darmian e Lotaro.

Poi gran destro di Barella, che centra lo specchio. Del terzo anello

Però simpatichino Pardo che ogni 5 minuti ricorda agli interisti l' eliminazione di mercoledì

In virtù dell' interpretazione estensiva delle nuove regole, i fuorigioco di stasera verranno fischiati direttamente nel prossimo campionato.

E ci dice pure bene, perché Rrahmani aveva fatto fallo in area

Intanto, tra J Di Lo buono per il brodo e Matteo 3,5 MLN all' anno e poi non ingarro un cross Politano comincia a venirmi il sospetto che sia stata la nostra catena di destra a causare il malore a Joe Barone

Ma, quando tutti dormono, vince chi se sceta per primo (antico proverbio giamaicano)

43': Bastoni va sul fondo, cross basso e teso, DarMAMMT si stacca e a centro area infila Meret. 1-0 MANNAGGIA TUTTE LE COSE

Andiamo al riposo così.

Sintesi di questo primo tempo: Raspadori è un ologramma

Ripresa. Inter ancora pericoloso. Meret ci tiene a galla, mentre io al Capitano, con la massima stima e l' imperituro affetto vorrei dire

MIETT A MAZZOCCHI

Primo tiro nostro al 56' con San Kvicha Martire da Tbilisi. Sommer blocca con facilità.

Sarà pure un pasticcione, ma uno con la tempra di Bat Juan lo vorrei sempre.

Acerbi sceglie di omaggiare la giornata contro il razzismo con una frase razzista e JJ lo smerdea in mondivisione, richiamando l' attenzione del tremebondo La penna che si limita alla ramanzina.

AH, MA SE CIERA CHIFFIIIIIII

L'analisi ignorante su Facebook

70', primo cambio Napoli: fuori Traore' dentro Cajuste, un cambio che onestamente non capisco ma CHECCAZZO ME NE FOTTE PIÙ ORAMAI?!?

Tra l' altro, colgo l'occasione per sottolineare che Cajuste, per non farsi più chiamare James Senese, si è fatto le treccine e ora pare quello di GTA.

Zielu invece preferisce non entrare perché più in conflitto di interessi di Berlusconi PDC

Ma, quando tutto sembra ormai perduto, ecco il KARMA che vince contro l' odio, i disonesti e il razzismo perché certi amori non finiscono, fanno dei giri immensi e poi ritornano

Nel COOLIO di Acerbi

BAT JUAAAAAAAAAAN. 1-1 AFAAAAAAAAMOOOOOOOOKKKKKKKKKKK

Finisce 1-1. Un punto che cambia poco sia a noi che a loro, che tra qualche settimana ci sfileranno ufficialmente il tricolore ma intanto siamo il vostro brufolo nelle chiappe che vi impedisce di sedervi come si deve e comunque AFAMMOOOK

Vado a sincerarmi che Zielu rimanga effettivamente a Milano, ciao