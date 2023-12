Napoli, Meret verso la permanenza: «Ma dovremo ridiscutere l'ingaggio»

«In questo momento non è importante parlare dei singoli, ci sono dei dialoghi in corso tra le parti, i rapporti sono buoni con De Laurentiis, Chiavelli, Micheli e Meluso e poi il calciatore si trova benissimo a Napoli». Queste le parole di Federico Pastorello, agente di Alex Meret che torna a parlare dell'eventuale rinnovo di contratto con il club azzurro.

«La disponibilità per discutere un prolungamento c’è sicuramente, poi c’è anche l’aspetto economico che verrà discusso nelle sedi più adeguate - ha spiegato Pastorello ai canali di Tmw Radio - La disponibilità da parte di Alex di rimanere c’è assolutamente, a Napoli si sente a casa, ha sempre sentito l’affetto della gente e sta molto bene in azzurro. Panchina? Faccio l’in bocca al lupo a Mazzarri e spero che riesca a trovare le chiavi che Garcia non è riuscito a trovare».