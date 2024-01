Serie A, non è Di Lorenzo il calciatore più utilizzato del 2023: preceduto da un ex Napoli

Non è Giovanni Di Lorenzo il calciatore più utilizzato in campionato nel 2023 che si è appena concluso alle nostre spalle. Secondo la classifica aggiornata, infatti, al primo posto ci finisce un ex azzurro come Sebastiano Luperto, oggi capitano dell'Empoli, in campo per ben 3.672 minuti con i toscani.

Il terzino del Napoli arriva comunque al secondo posto della speciale classifica con in mano 3.538 minuti e 40 gare giocate in Serie A. A chiudere il podio degli stakanovisti italiani ci pensa Matteo Pessina del Monza con 3.493 minuti.