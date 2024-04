Calzona e De Laurentiis preparano il rush finale

La ripresa degli allenamenti dopo il crollo con l'Atalanta. E De Laurentiis che ha voluto sentire da Calzona il momento della squadra, la sua reazione, la voglia che ha di alzare la testa.

Un lungo colloquio, mentre il patron solo domani tornerà dalla Svizzera: si prepara il rush finale e in queste otto partite, ovvio, non sarà possibile rimediare un'altra figuraccia come quella con l'Atalanta.

Intanto Kvara si è allenato ancora per conto suo e si lavora per il suo ritorno con il Monza, domenica prossima. Ovviamente, facce tristi e una lunga analisi degli errori commessi nella gara che, di fatto, riduce al minimo le possibilità di un ritorno in Champions del Napoli.