Il 2023/24 è una stagione fin qui disastrosa per il Napoli di Aurelio De Laurentiis. Che oltre ad aver perso smalto in campo ora comincia a perderlo anche nel portafogli. E come potrebbe essere altrimenti? Le valutazioni di mercato sono conseguenza del rendimento in campo, un dato in calo anche nonostante l'ennesimo cambio in panchina stagionale.

Anche con Francesco Calzona, infatti, le cose non sono cambiate: il valore della rosa napoletana è sceso a 513 milioni di euro oggi, dietro le milanesi e quasi raggiunti dalla Juventus in ascesa. Ma è soprattutto il valore individuale a tradire le aspettative. Nella Top 11 dei calciatori più svalutati ci sono ben cinque calciatori napoletani: in difesa il capitano Giovanni Di Lorenzo passa da 25 a 18 milioni di euro, mentre Leo Ostigard da 10 a 8 milioni.

Tutto il centrocampo della “ideale” formazione di Serie A è napoletano: Zielinski passa da 30 a 25 milioni in attesa di salutare Napoli e accasarsi all'Inter, da 35 a 30 milioni il valore di Anguissa, così come quello di Stanislav Lobotka che oggi varrebbe circa 30 milioni mentre il suo valore di mercato superava i 35 solo pochi mesi fa. Il dato fa il paio con l'andamento stagionale degli azzurri. In attesa di rivedere lo smalto dei tempi migliori.