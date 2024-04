Napoli, striscioni ultras contro De Laurentiis e i calciatori: «Rispettate la città»

Sono stati affissi nella notte in città alcuni manifesti contro Aurelio De Laurentiis e i giocatori del Napoli. In calce, la firma di Curva A e Curva B, gruppi ultras della tifoseria azzurra che dopo anni di tensioni si erano avvicinati un anno fa al presidente, con tanto di incontro e foto ricordo nell'hotel Britannique di corso Vittorio Emanuele.

Parole dure indirizzate sui manifesti contro il patron azzurro, accusato di non rispettare Napoli, e i giocatori, accusati a loro volta di tradimento nei confronti della tifoseria.

«Nessuna programmazione, solo buffonate! Il Napoli è tuo e si sa, ma non dimenticare che rappresenta una città che con tutti i suoi problemi ha sempre avuto dignità e on sarà certo uno scudetto che ci hai strappato tu dal petto a renderci silenti se poi manchi di rispetto!» si legge nei manifesti affissi in città in queste ore «La squadra ha abbandonato la nave già durante il campionato rincorrendo il denaro la scorsa estate».

Già in occasione della partita di Monza c'era stata una protesta della tifoseria organizzata con alcuni minuti di silenzio, striscioni e cori prima dell'ingresso in campo.