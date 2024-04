Serve l’erede di Osimhen: c’è Gimenez, il messicano con passaporto italiano del Feyenoord e David del Lille. E in ballo c’è anche lo scambio tra Simeone (che sogna la Lazio, il grande amore del Cholo, suo padre) e Ciro Immobile. Attenzioni alle quotazioni in crescita di Pinamonti del Sassuolo.

APPROFONDIMENTI Giuliano Giuliani, il messaggio ai tifosi del Napoli Napoli, l'Europa vale oro anche senza Champions Careca ad Agropoli, la festa degli Eroi del calcio

E del solito Zito Luvumbo del Cagliari. De Laurentiis ha due pallini: Lindstrom e Raspadori. Immagina di trovare un allenatore che gli dica che i due maxi-investimenti delle ultime due estati (totale 65 milioni di euro) possano finalmente esplodere. Cajuste e Natan sono alle spalle, vanno trovate delle sistemazioni. Ed è normale che la vera caccia estiva sarà ai difensori centrali. Almeno due, se non tre.

Uno di questi dovrebbe essere Hancko del Feyenoord: nazionale slovacco, 27 anni, inseguito come tanti l’estate scorsa, viene valutato attorno ai 25 milioni di euro. La ricostruzione che ha in mente il patron, non prevede una totale rifondazione. Qualche follia è pronta a farla: come per Koopmeiners dell’Atalanta. Non ci sono intoccabili, ma neppure quella del Napoli è una squadra dove fare shopping a buon mercato. Ma le tentazioni sono tantissime.