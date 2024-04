Calciomercato Napoli, David erede di Osimhen? L'agente a Milano per Inter e Milan

Quello di Jonathan David è uno dei profili più interessanti che il mercato europeo degli attaccanti proporrà la prossima estate. Soprattutto per club che, come il Napoli, dovranno trovarsi una prima punta alternativa. Gli azzurri lasceranno andare con ogni probabilità Victor Osimhen e il canadese del Lille - stessa squadra dalla quale arrivò il nigeriano nel 2020 - farebbe proprio al caso della squadra di Aurelio De Laurentiis.

Il classe 2000, nato a Brooklyn ma di nazionalità canadese, ha segnato 23 reti quest'anno, 16 delle quali nel campionato francese. Il tempo a Lille sembra concluso, ecco perché l'agente comincia a guardarsi intorno.

In queste ore anche in Italia: il procuratore Nikos Mavromaras è sbarcato nelle scorse a ore a Milano, contatti fitti anche con Milan e Inter, entrambe alle prese con la ricerca dell'attaccante il prossimo anno. Al Napoli, ora, spetterà una mossa. Con Osimhen in partenza, anche le posizioni di Raspadori e Simeone vanno chiarite, ecco perché il mercato sarà protagonista.