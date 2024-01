Napoli, Di Lorenzo vuole la Supercoppa: «Vinciamola per migliorare anche il campionato»

Novanta minuti, o forse anche di più, contro la Fiorentina giovedì per giocarsi la semifinale della Supercoppa Italiana. Il Napoli di Walter Mazzarri, dopo la vittoria nel derby con la Salernitana all'ultimo respiro, è arrivato ieri in Arabia Saudita: a Riad, giovedì sera, la sfida ai viola per guadagnarsi la finale del torneo.

«La Supercoppa può essere una doppia opportunità per noi», ha spiegato ai microfoni di Rai Sport Giovanni Di Lorenzo, il capitano che ieri ha guidato il gruppo negli Emirati. «Possiamo vincere un trofeo e tornare così ad affrontare il campionato con più fiducia e certezze», le parole del terzino azzurro. L'altra semifinale si giocherà tra Lazio e Inter.