Tenterà di sfruttare l'onda lunga dell'entusiasmo (squadra che vince non si cambia) ma in queste ore l'idea di aver creato un po' di confusione a Imzaghi lo diverte parecchio. Il vecchio zio che crea imbarazzo al giovane leone che va a caccia dello scudetto e di questa Supercoppa.

Che modulo farà Walter Mazzarri? La difesa a tre sembra la soluzione più ovvia. Affidandosi per prima cosa a Simeone, che è il terminale perfetto per una squadra che al momento ha messo da parte il 4-3-3. In questo Napoli catenaccio e contropiede, lui deve attendere nell’ombra le vittime per avventarsi e dilaniarle. L’antico Simeone, quasi 30 anni, per ora ha vinto il ballottaggio sul giovane Jack. Intanto, ha accolto anche lui Traoré che si è allenato sullo stesso campo degli azzurri, ma visto che non mette piede su un campo di allenamento da due mesi, bisognerà avere un po’ di pazienza. Ngonge è rimasto in hotel, stanco per il volo (è arrivato attorno alle 7 di ieri mattina). Se andranno in panchina domani? Possibile. Ma senza aspettarsi nulla.

In ogni caso, la formazione sembra fatta. Ovviamente con un solo cambio: il ritorno di Zielinski al posto di Cajuste, apparso affaticato.