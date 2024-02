Napoli, Osimhen saluta Mazzarri: «Ma non possiamo parlarne»

«Non so niente di quello che succederà a Walter Mazzarri». Queste le parole di Victor Osimhen a stampa e tifosi all'esterno di Castel Volturno. L'attaccante nigeriano - rientrato ieri agli allenamenti con i compagni di squadra dopo la Coppa d'Africa - si è intrattenuto all'uscita di Castel Volturno dopo la sessione di lavoro pomeridiana di oggi.

Una sessione ancora diretta da Walter Mazzarri, che ha lasciato il centro tecnico di Castel Volturno intorno alle 17.30 per tornare a casa. Di ufficialità ancora non ce ne sono, ma con ogni probabilità quello di oggi potrebbe esser stato l'ultimo da allenatore azzurro in questi tre mesi vissuti in città.

Pronto a dire sì Francesco Calzona, ma Osimhen non ha potuto confermare l'arrivo del calabrese: «Non posso dire niente, il club non autorizza noi calciatori a parlare di queste situazioni» ha spiegato il nigeriano andando via dopo essersi concesso ai tifosi azzurri presenti. Con il Barcellona, lui ci sarà: «Sto bene, sto bene» ha tranquillizzato.