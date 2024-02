l'inviato a Castel volturno

Dietrofront. De Laurentiis non salva Mazzarri. Anzi, lo manda a picco. Il tempo di chiudere la trattativa con Ciccio Calzona e arriverà l'annuncio dell'esonero. I giochi, ormai, sono fatti.

A meno di 36 ore dal match con il Barcellona, il Napoli si avvia a cambiare per la terza volta la guida tecnica. Un'altra figuraccia per De Laurentiis, c'è poco da dire, anche per le modalità con cui mette alla porta Mazzarri.

Ora vanno definiti solo i tempi in cui verrà l'esonero: difficilmente domattina, nella seduta aperta al pubblico, di allenamento della durata di 15 minuti ci sarà il tecnico di San Vincenzo. Che lascia il Napoli dopo appena 3 mesi.