Ufficiale Walter Mazzarri esonerato dal Napoli: il comunicato del club

È già finita: tre mesi o poco più dopo il suo (secondo) arrivo sulla panchina del Napoli, Walter Mazzarri è già un ex allenatore azzurro. A darne l’annuncio ci ha pensato il club attraverso i canali ufficiali con il solito tweet presidenziale: «Ringrazio Walter Mazzarri, amico della famiglia De Laurentiis e del Napoli, per aver sostenuto la squadra in un momento complesso. Resterà nel cuore dei napoletani e della nostra famiglia. Bentornato a Francesco Calzona, che ha già lavorato con noi sia con Sarri che con Spalletti» si legge.

Un esonero consumato nelle ultime ore, dopo il pareggio di sabato contro il Genoa che aveva lasciato l’amaro in bocca. Il club non pensava di dover sostituire Mazzarri in un momento così delicato e prima della partita con il Barcellona, poi le chiacchiere con Francesco Calzona fino all’accordo raggiunto in queste ore e l’addio ufficiale al toscano.

Che quindi con il Barcellona non ci sarà. Il patto con l’ex vice di Sarri e spalletti è chiaro: portare a compimento questa stagione, inseguire la Champions e poi si vedrà. L’obiettivo è riportare a casa anche Sinatti. La seconda carriera napoletana di Mazzarri si chiude dopo appena 17 partite: 8 le vittorie, 6 le sconfitte e tre i pareggi messi insieme.

Bruciano ancora l’eliminazione dalla Coppa Italia e la Supercoppa persa in finale.