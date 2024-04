Napoli, accordo con Manna: sarà il nuovo direttore sportivo. Italiano resta l'obiettivo per la panchina

Giovanni Manna sarà il prossimo direttore sportivo del Napoli. Secondo quanto riportato da Sky Sport in queste ore, ci sarebbe già un accordo verbale raggiunto tra l'attuale dirigente della Juventus e il presidente De Laurentiis, in attesa della firma che a questo punto potrebbe arrivare nelle prossime settimane.

Manna prenderebbe così il posto di Mauro Meluso, attuale direttore sportivo arrivato un anno fa per sostituire Cristiano Giuntoli, con una clausola di rinnovo automatico prevista nel contratto che però la società azzurra non sembra intenzionata a esercitare.

Manna, campano classe 1988, è attuale dirigente e collaboratore di Cristiano Giuntoli alla Juventus, dopo aver fatto le fortune del club soprattutto attraverso il lavoro svolto nella Next Gen. Non solo dirigenza, però, perché il disegno del Napoli sembra un po' più chiaro anche per la panchina: addio a Francesco Calzona e tutto su Vincenzo Italiano, allenatore della Fiorentina che si libererà a fine anno e resta primo obiettivo azzurro.