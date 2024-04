Gli esordi in Romagna, figlio della Campania, il pallone come obiettivo e la Juve come trampolino di lancio. Chi è Giovanni Manna? L'attuale dirigente bianconero, braccio destro di Cristiano Giuntoli dalla scorsa estate, potrebbe presto fare il salto e il percorso al contrario dello stesso direttore che oggi affianca: dalla Juve al Napoli.

Aurelio De Laurentiis lo ha messo nel mirino come nuovo direttore sportivo per il prossimo anno, completando il percorso di crescita dello stesso Manna che era partito più di dieci anni fa e si è formato tra qwualificazioni e gioielli lanciati nella attuale Serie A.