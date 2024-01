Il Napoli atterra a Riad De Laurentiis guida la squadra

Il Napoli ha due piani di rientro: se perde con la Fiorentina, giovedì sera, il charter decollerà per l’Italia il giorno dopo. Il quartier generale è al Four Seasons Hotel, a Kingdom Center: a meno di una decina di chilometri dal King Saud University Indoor Stadium, dove si gioca la Supercoppa.

I campioni d’Italia hanno avuto il diritto di prima scelta della sede, proprio in virtù del titolo conquistato.

Il problema degli infortuni non viene risolto, il gioco che si era intravisto a Madrid e anche con l’Inter non si è mai più notato, Mazzarri non è stato in grado di gestire l’emergenza con scelte tattiche e tecniche sempre appropriate.

Peraltro, i giocatori non nascondono il fastidio per il ritiro a Pozzuoli della scorsa settimana. Lo hanno vissuto come un dispetto che non meritavano. Inoltre, alla vigilia di un altro ritiro a Riad di almeno sei notti. Ed è un discorso che potrebbe essere affrontato nel quartier generale arabo, al primo incontro con De Laurentiis. Perché la squadra era contraria al ritiro, nonostante i tentativi di farlo passare come una scelta condivisa.