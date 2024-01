Napoli calciomercato: corsa a due a centrocampo: Barak o Mangala. Pressing in difesa

Traorè, Barak o Mangala ed il pressing sul difensore centrale. Il Napoli accelera sul mercato e domani dovrebbero cominciare a prendere forma le prime ufficializzazioni. In primis con l'arrivo di Traorè che giunge in prestito con obbligo di riscatto (a 25 milioni di euro) dal Bournemouth in Premier League. Il giocatore ivoriano, che ha ottenuto l'idoneità sportiva dopo la malaria, sosterrà in settimana le visite mediche e poi ci sarà il tweet di De Laurentiis. Il giocatore, ex Sassuolo ed Empoli, sarà disponibile dalla trasferta con la Lazio all’Olimpico in programma domenica 28 gennaio. Prosegue a piccoli passi intanto l’operazione per l’ingaggio di Antoin Barak della Fiorentina anche se il Napoli continua flirtare con il Nottingham Forest per Mangala. Con ordine. Il centrocampista in forza ai Viola ha dato il suo placet per il trasferimento in azzurro, ma bisogna che i club trovino l'intesa sulla formula del trasferimento. Commisso chiede moneta sonante e contante. Il Napoli insiste per un prestito. L'escamotage, che potrebbe accontentare tutti, potrebbe essere un prestito con obbligo di riscatto.

Puntellato il centrocampo il Napoli ha necessità di fare altrettanto anche e soprattutto in difesa. E se con l’Udinese sembra tramontato il discorso per il centrocampista Samardzic, resta in piedi il dialogo per Perez per cui i friulani chiedono 15 milioni di euro. Intanto i campioni d'Italia hanno presentato un'offerta formale al Rennes per il mancino belga Arthur Theate, 23 anni, che ha giocato in Italia nelle fila del Bologna due stagioni or sono. Le alternative sono rappresentate dal 24enne Lilian Brassier del Brest e da Trevoh Chalobah (‘94) del Chelsea.

Zanoli passa in prestito alla Salernitana.