Napoli, sede in centro per la Gevi; Manfredi: «Avere un palaeventi è la nostra priorità»

«La città ha bisogno di un grande palaeventi che sia ovviamente destinato allo sport ma anche ad altro. Stiamo studiando varie opzioni, ma nel 2024 sceglieremo perché per noi è una priorità». Lo ha detto il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, in occasione dell'inaugurazione della nuova sede sociale della GeVi Napoli basket, ricordando che la «realtà napoletana del basket ha una storia importante ed è legata all'immagine della nostra città e adesso ci sono una proprietà e un management di alto livello che stanno facendo molto bene per la squadra e per Napoli».

Una gestione che - ha evidenziato Manfredi - «l'amministrazione sta sostenendo fortemente perché Napoli ha bisogno di una squadra che sia ai vertici e che sia vincente e ora questo sogno si sta realizzando: è un percorso che è iniziato e che andrà avanti insieme. L'amministrazione sarà sempre al fianco della società». Manfredi ha sottolineato come, sebbene la passione napoletana per il calcio «spesso oscura un pò il basket e gli altri sport», l'assegnazione del titolo di Capitale europea dello sport 2026 «è la dimostrazione di come noi intendiamo lo sport nella consapevolezza che tutto il movimento va sostenuto. Napoli è una città che vive di sport, è amica di tutti gli sport che è soprattutto un grande fattore di aggregazione sociale e di educazione per i giovani e in questo noi crediamo moltissimo».

«Il problema dello sport italiano è l'impiantistica con calcio e basket in testa. Mancano i soldi. Si dicono tante belle parole ma quello che serve è l'impiantistica sportiva» ha affermato Gianni Petrucci, presidente della Federazione italiana pallacanestro, a margine dell'inaugurazione a Napoli della nuova sede sociale della GeVi Napoli basket.

«Tutte le Federazioni hanno problemi - ha aggiunto Petrucci - ma il basket conta su imprenditori italiani importanti che nemmeno il calcio ha. A mio avviso lo sport per essere popolare deve occupare le grandi città». Venendo alla situazione napoletana, Petrucci ha espresso l'auspicio che «si possano accelerare le attività riguardanti l'impiantistica.

Conosco il sindaco - ha evidenziato - è una persona di livello e so benissimo i problemi che ha un Comune».