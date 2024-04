l rifiuti pericolosi e non pericolosi (parti meccaniche, olii, ricambi), erano tutti accumulati all’interno dell’officina ispezionata senza il rispetto delle regole stabilite dalla normativa ambientale riguardo al deposito temporaneo dei rifiuti. Sono stati i Carabinieri forestali del Nucleo di Roccarainola che, nell’ambito dei controlli noti come “Terra dei Fuochi”, hanno effettuato il controllo presso un’autofficina nel comune di Nola.

Al termine dell’ispezione, i militari hanno accertato che il titolare dell’autofficina, un uomo 40enne residente a San Felice a Cancello, non gestiva correttamente i rifiuti prodotti dalla sua attività.

Tutti i rifiuti rinvenuti sono stati sequestrati penalmente per essere successivamente avviati correttamente allo smaltimento. Il titolare dell’autofficina invece è stato denunciato in stato di libertà per gestione illecita di rifiuti.

Questi controlli, finalizzati a verificare la corretta gestione dei rifiuti, rientrano nelle attività programmate dal Comando Provinciale dei Carabinieri di Napoli.