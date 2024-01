La Gevi chiude la campagna abbonamenti a quota 700

Abbonamenti a quota 700. La riapertura della campagna abbonamenti ha portato ad un risultato.

La Generazione Vincente Napoli Basket comunica infatti che si è chiusa questa mattina, stavolta definitivamente, la campagna abbonamenti “Napoli Dentro”, riaperta per il girone di ritorno.

Sono state 178 le tessere sottoscritte, che si aggiungono alle 519 vendute in precedenza. Pertanto il totale dei tifosi abbonati per la stagione 2023/24 è di 697. Che in assoluto non è un dato straordinario ma che invece è rilevante rispetto alle scorse stagioni. La Generazione Vincente Napoli Basket ricorda ai nuovi abbonati che potranno ritirare la tessera, domenica 14 gennaio dalle ore 17 presso il botteghino del Fruit Village Arena PalaBarbuto, lato Scandone, prima dell'inizio della gara contro la Carpegna Prosciutto Pesaro.