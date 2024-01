Umana Reyer Venezia-Gevi Napoli 81-89: azzurri alle Final Eight di Coppa Italia

È una delle serate più belle per il basket napoletano degli ultimi anni. La Gevi Napoli sbanca Venezia 81-89 e si qualifica dopo 17 anni per le Finali di Coppa Italia. Napoli esulta ancor prima di scendere in campo. Il ko di Scafati a Tortona manda sul parquet gli azzurri con l’animo leggero e il primo grande risultato di stagione già in tasca. Un obiettivo inaspettato e importante che porterà la squadra azzurra dal 14 al 18 febbraio a Torino per giocarsi il primo trofeo di stagione. C’è un momento in cui con i partenopei avanti nettamente a Venezia si prospetta un clamoroso quarto posto. Poi però Reggio vince con Bologna e la posizione finale degli azzurri è il settimo posto. Il che vuol dire che nelle finali di Coppa incrocerà al primo turno Brescia, che è seconda. Avversaria difficile ma non impossibile. Igor Milicic dice: «Tra le prime 8 perché Scafati ha perso? Non credo proprio, ce lo siamo meritato tutto questo piazzamento, stiamo facendo un grande percorso. Vittoria eccezionale qui a Venezia».

Al Taliercio la Gevi vince 81-89 una super partita battendo la capolista Umana Reyer Venezia che non aveva mai perso finora in casa.

Vantaggio anche netto nella prima parte con Sokolowski straordinario al tiro, un super Zubcic, e chiude in equilibrio a metà gara. Poi salgono in cattedra Owens e Pullen che sospingono di forza gli ospiti in vantaggio. Finale thrilling con sprint finale irresistibile degli azzurri. Sokolowski 22, Pullen chiude con 19, Zubcic con 17, super Owens, quasi eroico, con 15 punti, 7 rimbalzi e 4 stoppate, incredibile performance di Ennis che serve 15 assist. Bene Brown con 10.