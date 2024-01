Givova Scafati, Gentile eletto miglior italiano del mese di dicembre

Le quattro sconfitte consecutive a cavallo tra la fine del mese di novembre e l'inizio del mese di dicembre avevano fatto perdere le speranze aalla Givova Scafati. Ma poi ecco tre successi di fila superando la Gevi Napoli nel derby, rimontando contro la Happy Casa Brindisi e domando una Dolomiti Energia Trentino in piena forma. Il record di 7-7 sta permettendo loro di rimanere saldamente al nono posto ad un passo da quella che sarebbe una storica qualificazione alla Frecciarossa Final Eight di Torino; il nuovo anno dovrà cominciare con una vittoria e questa Scafati sembra averci preso gusto, specie se di fronte ci sono compagini meglio attrezzate.

A compiere questa serie di imprese ci sono una serie di “ragazzini” e uno di loro risponde proprio al nome di Alessandro Gentile: campano di nascita, ritornato a sentirsi giovane sotto l'egida di coach Matteo Boniciolli e con il desiderio di dare al compagno David Logan – prossimo al ritiro – un'ultima Coppa Italia da giocare.

Il classe 1992 ha disputato un mese da fuoriclasse: 13.2 punti – tirando 58.1% da due e 92.8% ai liberi (13 convertiti su 14 tentati) – 4.4 falli subiti, 4.4 assist, 4.2 rimbalzi, 1.8 recuperi e 19.2 di valutazione; i numeri lo lanciano certamente nella corsa per il miglior sesto uomo dell'anno, ma questi messi a referto negli ultimi 31 giorni sarebbero validi anche per quello di Mvp, Best Ita e miglior difensore.

Le tre migliori prove del nativo di Maddaloni sono coincise con le tre vittorie consecutive della Givova Scafati, nella fattispecie i 21 punti segnati da ex contro la Happy Casa Brindisi, i 9 assist contro la Generazione Vincente Napoli e il +23 di plus/minus nel successo interno contro la Dolomiti Energia Trentino.