Pino Sacripanti dopo l'intervento: «Sono come nuovo»

Tutto risolto per Pino Sacripanti che un mesetto fa fu costretto a lasciare la panchina della Givova Scafati per motivi di salute. Ora a La Provincia, Sacripanti ha parlato della sua situazione attuale dopo l'intervento: «Ho avuto problemi di calcoli renali che hanno comportato qualche complicazione. Ho cercato di conviverci il più a lungo possibile, tenendo duro per alcune settimane durante le quali ho continuato ad allenare, ma a un certo punto sono stato costretto ad alzare bandiera bianca. Troppo forte il dolore, l’intervento chirurgico si rendeva indispensabile. La decisione di lasciare? Mio malgrado, non potevo fare diversamente. Con grande onestà ho dovuto prendere atto dei problemi di salute contingenti senza pretendere alcunché sotto l’aspetto economico».

Insomma, il peggio è alle spalle. «Va molto bene.

Ho risolto definitivamente le problematiche che mi attanagliavano, non ho avuto alcuna complicazione e mi sento come nuovo. Lo faccio presente anche pensando ai tanti tifosi che si sono preoccupati leggendo le notizie riguardo i miei problemi. Li rassicuro e, soprattutto, li ringrazio».