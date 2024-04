Pomezia-Sala Consilina 5-3: una sconfitta in rimonta

Per lo Sporting Sala Consilina sfumano definitivamente le flebili chance di entrare nella griglia playoff, ì gialloverdi di Oliva, infatti escono sconfitti dalla trasferta sul campo del Pomezia e vedono sfumare il grande sogno.

La gara sembrava mettersi bene per Brunelli e soci, in quanto al 3' un goffo intervento del portiere Terenzi, su rilancio del suo omologo Pozzo, di fatto manda la sfera nellla sua porta. I salesi forti di questo vantaggio provano subito a raddoppiare e ci vanno vicino con due lampi di Thorp e Grasso, che sfiorano lo 0-2 che puntale arriva al 13'130" con Volonnino, il quale con un tocco sotto firma il duplice vantaggio.

Il Sala Consilina ci crede e va vicino al tris ma il palo nega la gioia del gol a Curignelli, sulla ripartenza invece arriva la rete del Pomezia a firmarla è Gatterelli con una punta spedisce la sfera all'incrocio.

Il tempo si chiude con Pozzo che salva i valdianesi.

Nella ripresa il Pomezia dopo un minuto e mezzo riequilibra il match con Micheletto, e da questo momento è la squadra di casa a tenere in mano il gioco e quasi a metà del tempo con Raubo, opera il sorpasso. Oliva, si gioca la carta del portiere di movimento ma questa volta la scelta non paga e arrivano anche altre due reti per il Pomezia la prima di Mateus, la quinta ad opera di Esposito, la marcatura di Grasso per i salesi a pochi secondi della suono dela sirena serve solo a fissare il punteggio sul 5-3 per il Pomezia. Ora il campionato si ferma per dare spazio alla Nazionale si torna in campo sabato 20 e il Sala Consilina ospitrerà l'Ecocity Genzano.