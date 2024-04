Pesaro-Napoli Futsal 1-4, terzo posto in regular season

Poker azzurro. I ragazzi di Fulvio Colini chiudono la regular season al terzo posto, alle spalle della Olimpus Roma (69) e della L84 (58). Per il club presieduto da Serafino Perugino 56 punti in 30 gare e decima vittoria in trasferta. Azzurri corsari nelle Marche, dove il Napoli Futsal batte l’Italservice Pesaro 4-1. E così i vincitori della Coppa Italia affronteranno la Feldi Eboli ai playoff: sarà derby campano contro i campioni d’Italia in carica.

Chiudono in bellezza la stagione regolare capitan Fernando Perugino e compagni. Spettacolo su Sky Sport e show sul parquet del PalaPizza. Dominio incontrastato dei partenopei nella prima frazione di gara, quando legittimano il successo esterno. Quattro marcatori diversi trafiggono Davide Putano. Apre le marcature di sinistro Marco Ercolessi sugli sviluppi di un corner. Coordinazione perfetta del numero 2 dopo appena 56 secondi. Segue il raddoppio di Vinicius Duarte, su assist del paraguaiano Javier Adolfo Salas (2’50”). Ci pensa l’argentino Cristian Borruto a firmare il tris (10’42”). Palla nell’angolino e gloria anche per il leader Perugino (19’22”).

Ritorna tra i pali Jurij Bellobuono, che si esalta nel duello con Mohabz e Matheus Barichello. Il tecnico Fausto Scarpitti decide di schierare Juan Fran come portiere di movimento. Analoga mossa per gli ospiti con il mancino Massimo De Luca. E proprio il classe 1999 sigla il gol della bandiera per l’Italservice Pesaro, che affronterà la capolista di Rodolfo Fortino.

Venerdì 10 maggio inizia l’appuntamento più atteso della stagione.