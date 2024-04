Sala Consilina-Ecocity Genzano 1-4

Per lo Sporting Sala Consilina l'ultima uscita davanti ai propri tifosi coincide con una sconfitta al cospetto dell'Ecocity Genzano che invece vola ai playoff per l'assegnazione del titolo tricolore.

Una sconfitta per la squadra cara ai presidenti Antonio e Giuseppe Detta, che appare severa nel punteggio (1-4), visto che i gialloverdi hanno giocato alla pari dei quotati avversari e nella ripresa sono passati anche in vantaggio con una marcatura di Cutrignelli, poi dopo aver sbagliato anche il raddoppio a metà del tempo la formazione di Angelini, ha trovato dapprima il pareggio con Guedes, e poi sfruttando al meglio in quinto di movimento al 15' 20" ha acceso la freccia con De Olivera, e al 18'06" con Luizinho, ha allungato realizzando il tiro libero dopo che in precedenza si era fatto ipnotizzare da Fiuza.

A completare il poker dell'Ecocity ci ha pensato il portiere Mammarella che a tre secondi dal suono della sirena con la porta sguarnita ha messo il sigillo al match siglando il definitivo 1-4.

Con questa vittoria l'Ecocity sale a 53 punti e aggancia il Napoli sconfitto in casa dal Treviso, mentre il Sala Consilina con la salvezza già acquisita si ferma a 37 punti all'undicesimo posto, piazzamento che non potrà mutare neanche nell'ultima uscita sabato prossimo ad Avellino contro la Sandro Abate.