Sporting Sala Consilina, esonerato l'allenatore Fabio Oliva

La rivoluzione in casa dello Sporting Sala Consilina avviata con il taglio di gran parte dei protagonisti della prima storica partecipazione alla serie A di futsal, prosegue e va a toccare anche la guida tecnica. Con un comunicato ufficiale pubblicato sul profilo social del club gialloverde arriva l'annuncio non tanto a sorpresa dell'esonero dell'allenatore Fabio Oliva.

Il tecnico partenopeo ha guidato per due stagioni il Sala Consilina, portando alla conquista della serie A nella stagione 2022/23, conclusa con una cavalcata vincente e da imbattuti dalla prima all’ultima giornata.

Inoltre nella scorsa stagione ha messo in bacheca la Coppa Italia A2. Nella stagione appena trascorsa ha condotto la squadra ad una tranquilla salvezza, lottando fino alle ultime giornate per un posto playoff. Con questa nota i dirigenti hanno salutato il tecnico napoletano: «Ringraziamo Fabio Oliva, per la passione e l’impegno dimostrati sin dal suo arrivo in gialloverde», hanno dichiarato Antonio e Giuseppe Detta.

«Conserveremo per sempre grandi ricordi della sua gestione, ma riteniamo che, nel migliore interesse del club, sia necessario un cambiamento immediato. Auguriamo a Fabio Oliva il meglio per il futuro». Nei prossimi giorni sarà comunicato il nome del sostituto che dovrà guidare lo Sporting Sala Consilina nella prossima stagione nel massimo torneo del Futsal nazionale.