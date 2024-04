L84-Feldi Eboli 6-3: il sesto posto è ancora possibile

La Feldi Eboli esce sconfitta dalla gara esterna conto L84. Le due formazioni mettono in campo grandi motivazioni, coi padroni di casa che lanciano l'assalto al secondo posto e le volpi a tentare di scalare qualche posizione in griglia playoff.

Termina 6-3 in favore dei piemontesi, in un match contraddistinto da ben tre espulsioni. I padroni di casa ne subiscono due nel primo tempo, ma nonostante l'inferiorità numerica riescono a bucare per ben tre volte la retroguardia rossoblu. Raguso, Josiko e Cuzzolino fissano sul 3-0 il parziale all'intervallo.

La Feldi reagisce nel secondo tempo, ma L84 tiene alta la concentrazione e ristabilisce due volte le distanze dopo le reti di Selucio, prima con Fortini e poi ancora con Cuzzolino.

Tuli allunga il passo per i padroni di casa, poi tocca a Liberti finire anzitempo negli spogliatoi per il terzo "rosso" di giornata. Al 17' Patias realizza la terza rete per la Feldi Eboli ma nonostante gli sforzi il punteggio resta sul 6-3 fino alla sirena finale.

Vittoria importante per L84, che scavalca al secondo posto Napoli, raggiunto da Ecocity Genzano che ospiterà proprio i piemontesi nell'ultimo turno di regular season. La Feldi perde invece contatto dal Meta Catania e subisce pure il sorpasso al sesto posto dell'Italservice Pesaro. Decisiva l'ultima giornata per stabilire la griglia completa dei playoff, con le otto protagoniste ufficialmente note già oggi.