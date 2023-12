Napoli-Cagliari, probabili formazioni: Mazzarri perde Elmas per infortunio muscolare

24 ore da dimenticare per Eljif Elmas, il calciatore azzurro che non sarà con i compagni in vista di Napoli-Cagliari di domani. Come riportato dal sito ufficiale azzurro, infatti, il macedone non si è allenato con il gruppo a disposizione per un risentimento muscolare alla coscia sinistra che verrà valutato dallo staff medico azzurro nei prossimi giorni.

Mazzarri non lo avrà a disposizione per domani al Maradona, difficilmente in lista per le convocazioni ci sarà Mario Rui: il terzino azzurro, questa mattina a Castel volturno, ha svolto parte di allenamento in gruppo e parte personalizzato in campo. Out sicuramente ci sarà Mathias Olivera, che ha fatto lavoro personalizzato in palestra.