Napoli, sei gol e tre assist dalla panchina: nessuno come gli azzurri

Sei gol e tre assist da chi entra a gara in corso. Nessuno, in Serie A, incide come i panchinari del Napoli. Politano, Raspadori, Gaetano, Osimhen e Simeone hanno saputo lasciare il segno andando in gol partendo dalla panchina, con anche tre assistente (Kvaratskhelia, Cajuste, Raspadori) a completare il quadro.

Nessuna panchina del massimo campionato italiano ha saputo incidere di più in questo avvio di stagione: un dato certo in positivo per Rudi Garcia.

Un dato che ripercorre anche un po' della passata stagione: anche con la gestione Spalletti i panchinari avevano saputo lasciare il segno in più di una occasione. A dimostrazione della rosa ampia e di qualità a disposizione della squadra azzurra. Nella classifica dei gol da subentrati, dietro gli azzurri c'è l’Inter con cinque (di cui quattro dal solo Lautaro Martinez contro la Salernitana) e il Lecce con quattro a chiudere lo speciale podio.