Concessioni balneari, il Consiglio di Stato: ​«Stop alle deroghe, subito le gare»

La spiaggia è «scarsa» e per questo le concessioni balneari vanno disapplicate. La sentenza del Consiglio di Stato conferma la scadenza delle concessioni demaniali per le spiagge al 31 dicembre dello scorso anno, obbligando così le amministrazioni a disapplicare eventuali deroghe al 31 dicembre del 2024, e si richiama «ai principi della Corte di Giustizia Ue» per dare «immediatamente corso alla procedura di gara per assegnare la concessione in un contesto realmente concorrenziale».

La sentenza

La sentenza N. 03940/2024, pubblicata oggi e decisa dalla VII sezione il 12 marzo, riguarda un ricorso del 2023 di un proprietario di uno stabilimento balneare a Rapallo. I giudici si richiamano ai «principi della Corte di Giustizia Ue, 20 aprile 2023, e a tutta la giurisprudenza europea precedente di dare immediatamente corso alla procedura di gara per assegnare la concessione in un contesto realmente concorrenziale». Di conseguenza sottolineano l'obbligo per i comuni di disapplicare le deroghe confermando la scadenza delle concessioni al 31 dicembre dello scorso anno. Inoltre nella sentenza è contestato il fatto che la risorsa spiaggia non sia scarsa, tesi invece sostenuta dal governo nella mappatura fatta dal governo e inviata a Bruxelles e portata a motivo della mancata applicazione della direttiva Bolkenstein.

FdI: mappatura seria, in corso interlocuzione con Ue

«La mappatura delle coste, svolta nei mesi scorsi dal tavolo tecnico sulla base dei dati forniti dal ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, è frutto di un lavoro serio che ha visto coinvolti tutti i ministeri competenti.

I risultati di tale lavoro sono oggetto dell'interlocuzione in corso tra il governo e la Commissione europea, volto a superare la procedura di infrazione e a definire una norma di riordino dell'intero settore che dia certezza agli operatori e alle amministrazioni locali». Così fonti di Fdi all'ANSA dopo la sentenza del Consiglio di Stato.

Santanché: «Il governo sta facendo il possibile, pronti a battaglia in Ue»

«Il governo Meloni sta facendo tutto quello che si può fare. Abbiamo fatto la mappatura, abbiamo dimostrato che in questa mappatura non c'è scarsità di risorse e una interlocuzione con la Commissione europea per far capire le nostre specificità. Noi abbiamo 8.000 km di costa dove abbiamo 30.000 famiglie che fanno i balneari e li dobbiamo assolutamente tutelare perché io penso al turismo che è assolutamente un elemento importante perché tanti italiani scelgono di venire in Italia per la stagione balneare per andare nelle nostre spiagge attrezzate, dove sono accolti benissimo, dove c'è una qualità di servizi e anche tutti i nostri prodotti enogastronomici. Quindi stiamo facendo questa battaglia e io sono confidente, come ha sempre fatto sinora Giorgio Meloni, che arrivi una sintesi». Così la ministra del Turismo Daniela Santanché, a margine della conferenza programmatica a Pescara. A chi le fa notare che pare l'Europa rifiuti questa mappatura, chiedendole cosa intenda fare il governo, «le sto dicendo che c'è un'interlocuzione - replica - che oggi non c'è niente di definitivo e stiamo vedendo, ma io sono sicura, contando sull'autorevolezza di Giorgia Meloni e anche sulla capacità che ha dimostrato sino ad ora di far comprendere all'Europa, che spesso non conosce specificità dei suoi Paesi membri, che riesca a farglielo capire come sono certa e faremo una grande battaglia. Parliamo di 30.000 aziende, molte a conduzione familiare e io, con le mie deleghe al turismo, ne capisco l'importanza».