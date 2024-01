«Mare libero per tutti», scatta il sit-in a Napoli

Stop alle proroghe delle concessioni balneari e “mare libero per tutti”. E' questa la motivazione del sit-in di protesta organizzato a Napoli davanti all' Autorità portuale dagli attivisti di 'MareliberoNapoli' che hanno annunciato di aver spedito una formale diffida a tutti gli organi competenti territoriali.

«Secondo le leggi comunitarie e la stessa legge italiana - si legge nel testo - le concessioni balneari non sono più prorogabili senza una nuova gara con caratteristiche europee: si diffida quindi l'Autorità Portuale dal prorogare ancora le concessioni balneari».

Gli attivisti chiedono che si proceda, oltre che con lo sgombero immediato, anche con la demolizione di tutte le opere di facile rimozione a danno del concessionario uscente. Alcune copie del testo della diffida sono state affisse sulle porte di accesso dell'edificio mentre, esposti alcuni striscioni, i manifestanti hanno spiegato al megafono le ragioni della protesta. «Gli enti locali e le autorità preposte - ha spiegato un portavoce - non possono essere complici di un governo caratterizzato da un evidente conflitto di interessi che nega il diritto al mare per tutti e preferisce pagare infrazioni milionarie che la comunità europea comminerà nei prossimi giorni se non ci saranno risposte concrete".