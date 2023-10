Elmas da record in Champions: è l'unico macedone della competizione

Non ha ancora trovato troppa continuità con Garcia, ma Eljif Elmas ha tagliato un piccolo record in questa edizione della Champions League. Come riportato da Transfermarkt, infatti, il centrocampista macedone è l'unico rappresentante della sua nazione nel torneo 2023/24.

Elmas è infatti stato inserito nella speciale Top 11 dei calciatori che non hanno connazionali in Champions: oltre alla Macedonia, anche nazioni come Suriname, Mozambico, Galles o Irlanda del Nord che vedono in campo un solo calciatore a rappresentanza.