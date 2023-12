Napoli-Cagliari 2-1, Meret è decisivo: «Parata su Nandez importante, ora ripartiamo»

La sua firma l'ha messa su quella ripartenza di Nandez negandogli il gol. «La parata è stata importante, era stata la loro unica ripartenza perché eravamo stati bravi a tenerli dietro. Peccato per quella disattenzione, ma siamo riusciti a non prendere gol», ha spiegato Alex Meret, in campo stasera contro il Cagliari. «Già con il Braga era tornato entusiasmo dopo tre sconfitte di fila. Questo è un punto di ripartenza, ora dobbiamo continuare a vincere e avere la continuità che ci è mancata».

«Vogliamo far bene, tornare a vincere come è stato in passato. E da queste partite dobbiamo ricominciare. È troppo importante per noi, abbiamo perso forse troppi punti ma daremo il massimo per recuperare in classifica - ha spiegato Meret a Dazn dopo il match - Il gol annullato? Da dove ero io non ho capito l’arbitro cosa abbia fischiato. Non posso giudicare, dobbiamo accettarlo, ma l’importante oggi era vincere».