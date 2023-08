I media spagnoli: accordo fatto tra Napoli e Celta per Gabri Veiga, a lui l'ultima parola

Accordo finalmente trovato tra il Napoli e il Celta Vigo per il trasferimento di Gabri Veiga dal club spagnolo all'azzurro. Lo riferisce il quotidiano «La Voz de Galicia», secondo cui spetta ora al giocatore dire la parola finale sulla firma del contratto per poi partire per le visite a Roma.

Veiga stamattina ha partecipato alla festa per il centenario del club iberico e, al termine, ha parlato con i dirigenti del club Luís Campos e Juan Carlos Calero. Poi ha lasciato la sede della squadra. Per la stampa iberica il trasferimento del centrocampista al Napoli è ormai imminente.

Veiga, 21 anni, potrebbe firmare un contratto quinquennale da circa 2 milioni a stagione e il Napoi pagherà circa 35 milioni.