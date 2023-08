Napoli-Veiga a un passo: 35 milioni e bonus per lo spagnolo

Continua la lunga trattativa che potrebbe portare Gabri Veiga al Napoli. Il club di Aurelio De Laurentiis va dritto sul centrocampista spagnolo del Celta Vigo e proprio con il club di Liga si sta parlando in queste ore della formula migliore per poter concludere l'affare.

Il Celta Vigo, infatti, potrebbe aprire a una cessione del talento del centrocampo anche senza quella clausola da 40 milioni di euro che è stata fin qui il motivo del contendere. Il Napoli potrebbe accordarsi per una cifra minore, tra i 30 e i 35 milioni, ma da pagare in più annate e soprattutto con dei bonus raggiungibili in base alle prestazioni in campo. Tra gli azzurri e Veiga c'è già da qualche settimana un accordo di massima per il trasferimento.