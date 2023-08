Allenatore europeo, Spalletti sfida Guardiola la coppa è della Iaco Group

Una corsa a tre, con Simone Inzaghi e Pep Guardiola. Luciano Spalletti fa parlare di sé anche da fermo. Anzi, ancor più proprio perchè è senza squadra. Lo vuole fortemente la nazionale, nella persone del presidente federale, Gabriele Gravina, che ha individuato in lui l'allenatore giusto per guidare l'Italia dopo il clamoroso addio di Mancini; è pronta a premiarlo la Uefa, che sulla base dei voti degli allenatori europei e di una giuria di giornalisti internazionali, ha selezionato l'ex Napoli nel trio per il 'best of the year' 2022-2023. Comunque vada, Spalletti è atteso a Montecarlo nel giorno del sorteggio Champions, il 31 agosto, in attesa venga ufficializzato il nome del vincitore. E se per quel premio Guardiola è in pole, per la panchina azzurra c'è da superare lo stallo della clausola col Napoli, più che gli altri nomi, Antonio Conte in testa. Un trofeo che è un'opera d'arte, realizzata ancora una volta dalla società leader nella realizzazione di coppe per la Uefa e per la Lega calcio: la Iaco Groupo di Alberto e Igino Iacovacci.