Napoli-Barcellona, De Laurentiis: «Sono molto contento del sorteggio»

Il Napoli affronterà il Barcellona agli ottavi di Champions League. Il sorteggio di Nyon ha tirato fuori dall'urna i catalani per la squadra di Walter Mazzarri che si giocherà il passaggio del turno contro Xavi tra il 21 febraio e il 12 marzo prossimi.

A commentare il sorteggio arrivato oggi ci ha pensato anche Aurelio De Laurentiis. «Contento del sorteggio? Moltissimo» ha detto con il sorriso il numero uno degli azzurri, oggi impegnato in alcuni incontri in sede alla Lega Serie A. «È una squadra vera, come la nostra» ha continuato ai media presenti ADL, che ha già incrociato i blaugrana due volte negli ultimi cinque anni di competizioni europee.