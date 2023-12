Napoli-Barcellona, quando si gioca? Ecco le date per gli ottavi di finale Champions

Sarà ancora una volta Napoli-Barcellona agli ottavi di Champions League. L'ultima volta nella competizione le due squadre si erano affrontate nel 2019/20, la stagione interrotta dal covid, tanto da giocare l'andata a Napoli a fine febbraio e il ritorno in un Camp Nou deserto a agosto. Il Napoli non ha mai vinto contro il Barcellona in competizioni europee: due pareggi e due sconfitte per gli azzurri, con l'ultimo incrocio arrivato nei play-off di Europa League 2021/22.

Fu 1-1 all'andata in casa dei blaugrana con la rete di Zielinski che fece sognare la squadra di Luciano Spalletti, sconfitta però per 4-2 al Maradona in una notte da dimenticare al ritorno. Gli azzurri hanno perso con il punteggio complessivo di 4-2 anche l'unico confronto con il Barcellona in Champions League: 1-1 all'andata al Maradona con la rete record di Dries Mertens e sconfitta 3-1 in casa dei blaugrana negli ottavi di finale dell'edizione 2019/20. Più in generale, le squadre di Liga non sembrano portare fortuna però al Napoli di Mazzarri: gli azzurri, infatti, non hanno vinto nessuna delle ultime sei sfide contro squadre spagnole in Champions League (un pari e cinque sconfitte). L'ultimo successo del Napoli contro formazioni spagnole risale al novembre 2011 (2-0 in casa del Villarreal).

Ma quando si giocano gli ottavi di finale di questa Champions? Le gare di andara si giocheranno il 13, 14, 20 e 21 febbraio 2024. Quelle di ritorno invece ssono in programma il 5, 6, 12 e 13 marzo 2024: Osimhen e compagni affronteranno i catalani all'andata al Maradona il 21 febbraio, mentre il ritorno a Barcellona è previsto per il 12 marzo prossimo.