Napoli-Barcellona, Mazzarri: «Sarà dura, ma sfida affascinante»

Sarà ancora una volta Napoli-Barcellona in Europa. Gli azzurri di Walter Mazzarri pescano i blaugrana nel sorteggio Champions di Nyon e affronteranno la squadra di Xavi negli ottavi del torneo. Le due formazioni si sono già affrontate in Europa League e anche in Champions nelle ultime stagioni, con esito sempre positivo per il Barcellona.

«Avevo detto dopo la partita contro Cagliari che tutte le squadre che si sono qualificate per gli ottavi sono forti e quindi ogni accoppiamento sarebbe stato difficile», le parole di Walter Mazzarri riportate dal sito ufficiale del club azzurro. «E questo scontro con il Barcellona lo è in particolar modo. Per il Napoli sarà una sfida affascinante».