Napoli-Barcellona in dieci meme: Xavi sorpreso due volte da Calzona

Non è stata soltanto la presenza in panchina, di Francesco Calzona, a disorientare Xavi e il Barcellona. In questo articolo, in esclusiva assoluta, vi sveliamo - con l’ausilio dei meme - la tattica con cui il Napoli è riuscito a spuntarla ai blaugrana, rinviando il discorso qualificazione ai quarti di Champions soltano al ritorno. Effettivamente, già riavere Osimhen al centro del villaggio ha fatto la differenza: questi sono gol che pesano non poco. Anche perchè che ne sai che al Barça non possa servire un attaccante per l’anno prossimo?