Napoli-Juventus 2-1, l'Analisi Ignorante: Jack lo...sfondatore

“Ogni mattina, quando sorge il sole, non importa che tu sia leone o gazzella. L' importante è che le tue prime parole siano JUVEMERDA”

(Proverbio indiano)

Quanto sono provincialotto da 1 a Salvini se vi dico che, visto anche l'andazzo, vorrei anche perderle tutte di qui alla fine, ma vincere questa?

Partiti.

E subito Olivera sugli scudi con un paio di regali per fortuna non sfruttati.

Nel mezzo, un cross teso di J DI LO contratto dal Codice Fiscale mentre in area c è un chiaro affossamento di Cambiaso su Kvara non visto dall' arbitro e sul quale mi parte in automatico la voce

ATTENZIONE PICKPOCKETS

ATTENZIONE BORSEGGIATORI

Mentre Pardo e la sua "TUSHHHHH" ad ogni rimessa laterale sono da istigazione alla tortura, ci proviamo con J Di Lo alto e con Politano su punizione non trattenuta

Intanto Mariani non si fa remore ad utilizzare il cartellino ed i bianconeri impazziscono. Non sono abituati al regolamento, li capisco.

Va detto che effettivamente, a memoria, io tre gialli per la Juve li avrò visti tipo in un intero campionato.

Là dietro abbiamo la stessa concentrazione di Homer Simpson quando gli parte la scimmietta. Vlahovic scatta indisturbato, supera Meret con lo scavetto ma PALO e siamo salvi miracolosamente .

Poi ci prova Miretti da fuori. Con pallone terminato direttamente a Mergellina

Ma, passato lo spavento, il Napoli affonda:

Cross di Politano, Bremer rinvia corto, si coordina KVARAAAAAAAAAA

KVARAATHIJYIUKKLHGINTUI

IL DEMONE DELLA COLCHIDEEEEEEE. 1-0

Potremmo andare a festeggiare negli spogliatoi e invece c è ancora tempo per un altro brivido con la costruzione dal basso 'e chivebbivo e Traore' che pare Bernadette che ha visto la Madonna. Per fortuna, Mister 90 milioni è capace di sparare alto a porta spalancata

Si va al riposo sull' 1-0

Sintesi di questo primo tempo: sono indeciso sul migliore del Napoli tra Kvara e Vlahovic 🤔

Ripresa

La Patteggese, malgrado il gioco da maiali di Acciughina, riesce a procurarsi, in maniera del tutto casuale, qualche occasione da gol. Ma diciamo che se il compito di far fuori Kennedy fosse stato affidato a qualche tiratore bianconero, oggi JFK sarebbe ancora tra noi

Intanto Cambiaso continua a brutalizzare San Kvicha Martire da Tbilisi. Sarebbe da secondo giallo, ma si sa che, quando gioca la Juve, gli arbitri arrivano fino ad un certo punto... Oltre non riescono.

Tutti tranne CHIFFIIIIIII, ovviamente

Prove tecniche di CALZONISMO. Possesso prolungato fino allo sfinimento (loro) ma Mariani interrompe un' azione potenzialmente pericolosa perché a Bremer è venuta una puntella di wallera

Dai e dai, la Giuve alla fine trova pure il pari GIUSTO PERCHÉ IL TIRO DI CHIESA LO DEVO ANDARE A CHIUDERE IO, È VERO?!? 1-1 MANNAGGIA TUTTE LE COSE

Sembra finita ma gli azzurri non mollano e, all' assalto successivo, Osi steccato in area. Mariani, che aveva lasciato correre, viene richiamato al Var e così ecco il PRIMO rigore in campionato contro la Juve. E siamo solo a MARZO, EH

Capefrittata non vuole accettare che i rigori non sono cosa sua. Codice fiscale respinge ma, sulla ribattuta, RASPADORO è il più lesto RASPADOROOOOOOOOOOO

JACK LO SFONDATOREEEEE (di rezze). 2-1

Commovente nella circostanza, Chiesa che prova ad inventarsi qualcosa per farlo annullare per fuorigioco, incurante del fatto che Raspa sia partito praticamente DA CASA SUA

Acciughina, ormai prostrato, prova a sfangarlo con l' ultima risorsa di indegnità

IL RUGANAZO

Ma non è sempre Natale, conclusione alle stelle AFAMMOOOK

Finisce 2-1. Vincere è sempre bello, con la Juve poi è ancora più bello. Per Calzona, seconda vittoria di fila in campionato. Ancora presto, ovviamente, per fare qualunque discorso ma diciamo che se son rose fioriranno e se son birre finiranno

Vado a godermi le rosicate di Acciughina e gli juventini perché Vlahovic non andava ammonito il rigore non c era e se c era andava ripetuto, ciao