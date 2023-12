È un periodo in cui al Napoli bastano piccole gioie per riscaldarsi il cuore, per intravedere un futuro possibile. Ed ecco, all'uopo, la Coppa Italia con il Frosinone. Nella stagione dello scudetto, i cannibali presero talmente come un fastidio la manifestazione tricolore da uscire agli ottavi di finale per mano della Cremonese. Stavolta, non può essere la stessa cosa: l'ex coppetta nazionale è uno degli obiettivi di questo Napoli che pare aver abdicato nella corsa allo scudetto e che almeno deve tentare di aprire la bacheca in questa stagione, collezionando qualche altro trofeo (anche la Supercoppa a Riad, per esempio). Walter Mazzarri ha costruito le sue glorie napoletane proprio conquistando una Coppa Italia nel 2012 e quindi sa bene come si sa. Bisogna fare i conti anche con la sua fame di successi. Ma in ogni caso, per andare avanti si aggrappa al Napoli di scorta, ovvero quello delle riserve. Il suo arrivo ha fatto rinascere i titolarissimi. Quelli che domani sera andranno in panchina.

Osimhen domani sera non giocherà e a lui quando sta bene non piace saltare le partite, nemmeno quelle che potrebbero apparire insignificanti per uno del suo livello. In realtà, c'è una specie di accordo con Mazzarri per riposare con il Frosinone anche se gare così sono pratiche occasioni per mietere gol. Cosa di cui il nigeriano si nutre. Uno normale tra un giorno sarebbe contento di tirare il fiato. Ma Osi non lo è. Al suo posto, tocca a Giovanni Simeone, che fino ad adesso è stato straordinario nel suo ruolo da comprimario. Un vero esempio per tutti. In ogni caso, sarà un turnover davvero massiccio, a cominciare dal portiere perché tra i pali andrà Gollini. L'evento serve a Mazzarri soprattutto per verificare la qualità della sue alternative, quelle che una volta si chiamavano le riserve. Di certo, il turnover sarà massiccio anche se le condizioni precarie di Zielinski ed Elmas potrebbero spingere qualcuno agli straordinari a centrocampo: c'è anche Mario Rui che potrebbe giocare titolare per mettere minuti. Poi, Zanoli al posto di Di Lorenzo, Ostigard e Natan centrali difensivi, centrocampo con i vari Gaetano e Cajuste e ci sarà curiosità per vedere come si troverà Lindstrom a giocare dal primo minuto. In avanti, Raspadori e Simeone, magari anche Zerbin. In ogni caso, in questo momento Mazzarri deve pensare allo scontro-diretto con la Roma, ma senza lasciare nulla al caso: approdare ai quarti di Coppa Italia significa affrontare la vincente di Juventus-Salernitana (con gara unica al Maradona). In ogni caso, già sono stati venduti circa 15mila biglietti per la gara di domani sera. A cui bisogna aggiungere la quota abbonati che ha in omaggio l'ottavo di Coppa Italia. Potenzialmente, stiamo già attorno ai 37mila spettatori.