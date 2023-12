Napoli peggior top club europeo: solo 9,96% dei tiri segnati

Il problema del Napoli in zona gol non lo scopre Walter Mazzarri, diretto protagonista delle occasioni sciupate ieri sera dai suoi contro il Cagliari in campionato. Ma ora lo confermano anche i numeri.

Il Napoli è il top club europeo che spreca di più le occasioni tentate: 281 le conclusioni verso la porta e solo il 9,96% dei gol realizzati. Sul podio delle migliori leghe europee, dietro gli azzurri, ci sono il Barcellona di Xavi (275 conclusioni, 11,27% gol) e il Real Madrid di Ancelotti (268 conclusioni, 12,68% gol). Un dato da mettere a posto per evitare che la stagione possa evolversi nel modo peggiore, con il tempo che stringe e le gradi sfide in arrivo.