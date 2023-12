Napoli-Cagliari 2-1, tutti con Osimhen: «Che mentalità questa squadra»

Sorridente, carico, goleador. Victor Osimhen è tornato e in una settimana si è ripreso il Maradona: prima il gol al Braga, poi quello al Cagliari con tanto di assist pregevole per Kvaratskhelia in occasione del raddoppi.

«Che mentalità della squadra. Continuiamo così» ha scritto l'attaccante azzurro nelle ore dopo il match. A fargli eco il partner offensivo Kvara: «Indovina chi è tornato?» ha scritto il georgiano per sottolineare il ritorno al gol al Maradona.

«Passo dopo passo. Per riprendere il nostro ritmo» le parole di Gianluca Gaetano, ieri in campo nel secondo tempo.