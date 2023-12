Napoli-Braga in cinque meme: il Natale azzurro è salvo, sfatata la maledizione del Maradona grazie a Roberto Natan Carlos

Il Napoli sbarca agli ottavi di finale di Champions League, evitandoci quello che sarebbe stato un Natale da incubo. Esiste un programma televisivo con questo nome? Onestamente non ce lo ricordiamo. Tornando a noi, a trascinare gli azzurri di Walter Mazzarri contro il Braga sono i globuli brasiliani di Natan, riattivati al momento giusto, e Victor Osimhen, fresco di pallone d’oro africano, più forte del jet lag e tutto il resto appresso. Ah, ci hanno di nuovo regalato un autogol. Ma quattro righe di finta analisi tattica possono anche bastare, qua - fortunatamente - si parla ancora di meme.

Maledizione abbattuta

Gli azzurri sono finalmente guariti dalla Maradonite? Possiamo finalmente tornare a gioire in casa? Vogliamo pensare che sia così, che gli uomini di Mazzarri abbiano sfatato contro il Braga quel tabù casalingo che stava ormai mandando al manicomio l’intera comunità scientifica mondiale.

L'ultima volta che il Napoli ha vinto in casa Kvara aveva ancora 4 anni e mezzo di contratto#NapoliBraga — Quinto senso e mezzo (@angianna78) December 12, 2023

Bragautogol

Bravi Osimhen e compagni ad approfittare della promozione “Gioca con noi: in regalo un autogol” gentilmente offerta dal Braga, vicina alla scandenza.

Peccato che con i portoghesi non possiamo più giocarci, d’ora in avanti. Certo che questa Champions League è proprio ingiusta.

Sangue brasiliano

Finalmente Natan Bernardo de Souza si è sbloccato. No, non parliamo di gol: sarà stata la vicinanza alla linea laterale, l’avvicinarsi del Carnevale di Rio de Janeiro o chissà che altro, ma la brasilianità è improvvisamente - e finalmente - esplosa nelle vene del difensore azzurro, che da terzino sinistro contro il Braga ha regalato ai tifosi azzurri giocate alla Roberto Carlos. Care avversarie, ora sono problemi vostri.

Magari Natan si è ricordato di essere brasiliano#NapoliBraga — Elvira Orefice [Strega] (@elvi_or) December 12, 2023

Croce e delizia

Una gran parata su Horta nel primo tempo vale gli applausi del Maradona: così Alex Meret riscatta le critiche delle ultime settimane. O almeno, una parte. Vediamola così: i tifosi del Napoli vogliono così bene al proprio portiere da inventarsi qualsiasi cosa per aiutarlo. Più o meno.

Mamma mia che ha parato Meret #NapoliBraga pic.twitter.com/VpNBhKHrTX — loredana O (@l_honestly) December 12, 2023

Natale salvo

Ma ci pensate, se ci fossimo ritrovati al pranzo di Natale a parlare con gli zii e i cugini delle millemila occasioni sciupate dagli azzurri in caso di mancato passaggio del turno? I brividi solo a immaginarlo. Per fortuna, i campioni d’Italia si sono comportati bene e sotto l’albero troveranno regali e non carbone.