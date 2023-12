Champions League, chi sarà l'avversario del Napoli? Tutte le rivali dal pericolo City al sogno Real Sociedad

Corazzate, squadre alla portata, sogni da urna Champions. Questo e molto altro nella testa del Napoli di Aurelio De Laurentiis che solo lunedì prossimo a Nyon scoprirà la sua avversaria verso gli ottavi di Champions League conquistati martedì dopo la vittoria sul Braga. Nelle ampolle Uefa ci sarà di tutto: dal Manchester City campione in carica alla Real Sociedad, sorpresa tra le regine d’europa in questa stagione. Una sola la squadra che il Napoli non potrà incrociare al sorteggio: il Real Madrid già affrontato nel girone di qualificazione.