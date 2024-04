Circumvesuviana di Napoli, risolto il guasto, ripristinata la circolazione ferroviaria

«Alle ore 20 ripresa la circolazione sulla tratta interrotta Castellammare-Vico Equense con primo treno in partenza da Castellammare verso Sorrento». Lo rende noto Eav attraverso una nota. La circolazione ferroviaria sulla linea Napoli-Sorrento era stata interrotta intorno alle 18 a causa di un convoglio rimasto fermo per avaria tra Scrajo e Pozzano. Per un paio d'ore i treni in partenza da Napoli si sono fermati a Castellammare di Stabia e quelli provenienti da Sorrento limitavano la corsa a Vico Equense.

Nel frattempo Eav ha anche istituito un servizio automobilistico sostitutivo tra Castellammare di Stabia e Vico Equense. Poi poco fa il problema è stato risolto ed è partito il primo convoglio alla volta della Costiera sorrentina.