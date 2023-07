Andrea Delogu, lo zoom e i commenti sessisti: «Ma dove avete zoommato santi'iddio?»

Andrea Delogu si trova in Giappone dove sta trascorrendo le vacanze estive, dopo un'intensa avventura nel Tim Summer Hits, accanto a Nek e gli Autogol. Le puntate stanno ancora andando in onda perché sono registrate e la conduttrice è riuscita a prendersi un po' di tempo per riposarsi dagli impegni lavorativi e intraprendere un viaggio abbastanza impegnativo. Tra scali aerei e attese nelle sale degli aeroporti, Andrea Delogu ha documentato tutto tramite le sue storie su Instagram.

Durante uno dei lunghi momenti di attesa, la conduttrice dai capelli rossi si è immortalata seduta per terra, mentre aspetta novità sul loro itinerario. La foto sembrerebbe aver destabilizzato l'opinione di alcuni follower di Andrea che hannno voluto commentare immediatamente, dicendole che loro hanno zoommato sui leggins sulle gambe che in quel momento erano semi divaricate.

La risposta di Andrea Delogu ai commenti sessisti non si è fatta attendere.

Andrea Delogu è stata vittima di alcuni commenti inappropriati e sessisti, dopo che ha postato una sua foto seduta sul pavimento dell'aeroporto.

Il motivo di tale accanimento? Le gambe della conduttrice erano piegate e lei indossava i leggins neri.

Andrea è stata tempestata di messaggi: alcuni fanloro, infatti, hanno zoommato sulla foto, pensando che si potesse vedere qualcosa. La conduttrice, tuttavia, non si è fatta intimorire dai commenti sessisti e ha risposto a tono, scrivendo: «In questo video avete scritto in ventordicimila ho zoommato o chi non ha zoommato mente e simili. Ma dove avete zoommato santi'iddio? Dove? Sulle mutande che si intravedono dai pantaloni? E dove dietro anatomicamnete risiede una vagina? Quello intendete? Zoommare per immaginare che dietro a dei pantaloni e delle mutande ci sia un organo come in ogni essere umano? Top. Ora rivedete il vostro essere dei battutisti».

Dopo questo sfogo, la vancaza di Andrea Delogu è proseguita senza intoppi, mentre i fan le hanno fatto i complimenti per aver risposto a tono.