Napoli-Verona 2-1: gol di Ngonge o autogol? Arriva il responso

Cyril Ngonge ha esultato e vinto con il Napoli battendo il "suo" Verona, ma dovrà aspettare per vedersi riconosciuto il primo gol in maglia azzurra.

La rete del calciatore, infatti, è stata al centro di tante valutazioni dei commissari di gara, visto che il tiro era stato deviato da un calciatore del Verona - per la precisione da Dawidowicz - prima di entrare in porta.

Dopo le valutazioni, infatti, la Lega Serie A ha optato per l'autorete del difensore: le immagini hanno mostrato che il tiro non era diretto verso lo specchio e - come riportato dal regolamento per l'assegnazione gol/autogol - questo fa in modo che la rete non sia attribuita all'attaccante, ma risulti un autogol del difensore che, con la sua deviazione, ha permesso alla sfera di insaccarsi.